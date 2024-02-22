Масштабні теракти, ракетні удари і спроби прорвати фронт: чого очікувати від окупантів на другу річницю вторгнення

У росіян збочений фетиш щодо знакових дат

Наближається друга річниця широкомасштабного РФ. Дата трагічна для України, однак для окупантів це може бути ще одним приводом для посилення обстрілів, адже збочена логіка Кремля полягає в тому, щоб посилювати тиск і демонструвати військову силу у знакові дні.

Чого ж слід очікувати від окупантів на другу річницю великої війни як на лінії фронту так і в тилових містах України, разом з військовими експертами розбирався "Телеграф".

Коли чекати провокацій

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, у росіян дійсно є прив’язка масштабних терористичних актів до фетиш-дат.

"На Різдво, Новий рік, 9 травня, День Незалежності вони намагаються влаштовувати масштабні ракетні удари", — коментує "Телеграфу" Коваленко.

Наприклад, у першу річницю широкомасштабного вторгнення росіяни обстріляли лікарню Херсона в той час, як там перебував медперсонал і близько 120 пацієнтів, серед яких і вагітні. А на День Незалежності 2022 року війська РФ завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Тоді загинуло 25 людей, ще 30 отримали поранення.

В чому взагалі сенс підв’язувати теракти під знакові дати?

"Цей фетиш йде ще з часів СРСР – щось треба зробити на якусь дату, щоб ця дія увійшла в історію разом з цією датою", — пояснює Коваленко.

24 лютого 2024 року в цьому контексті, на думку експертів, не буде винятком.

"24 лютого вони дійсно можуть спровокувати масштабний теракт у вигляді або ракетного удару, або нальоту дронів. Такої вірогідності не можна виключати", — резюмує Коваленко. Або дрони і ракети одночасно.

"Не виключені цього дня показові "акції" у вигляді комбінованої ракетно-дронової атаки. Але ж за два роки нас цим вже не здивуєш, бо попередні удари не були прив’язані до якихось конкретних дат", — додає в коментарі "Телеграфу" військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Втім, на думку військового аналітика Олексія Гетьмана, очікувати "сюрпризів" від окупантів можна і раніше.

"Я навіть думаю, що вони спробують вчинити якісь провокації не 24 лютого, а 23-го, бо у них же це "день Радянської Армії", а росіяни його святкують. І, цілком можливо, що саме цей день вони оберуть для своїх провокаційних дій, — підкреслює Гетьман, коментуючи ситуацію "Телеграфу". – Та варто зауважити, що ми постійно очікуємо якихось дій на важливі для нас або для них дати, але останнім часом окупанти припинили підлаштовувати щось під такі дати, бо розуміють, що ми перебуваємо в максимальній готовності саме на такі дні. Тому, цілком можливо, що нічого особливого і не відбудеться".

У свою чергу, в Повітряних силах ЗСУ "Телеграфу" пояснили, що 24 лютого для них нічим не буде відрізнятися від будь-якої іншої дати.

"У нас кожен день підвищена готовність, вона постійна. Чергові сили в очікуванні "24 на 7" і якщо є загроза, вмикаються відповідні інструменти, щоб на неї реагувати: від радіотехнічних засобів, до авіаційних і зенітно-ракетних бригад. Тому тут не варто думати річниця чи не річниця. Противник веде щоденну гарячу війну проти нас", — пояснив виданню речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Втім, якщо ракетні і дронові атаки на міста України дійсно стали жахливою буденністю і від дати особливо не залежать, то на лінії фронту ситуація виглядає дещо по-іншому.

Що буде на фронті

За словами військового експерта Михайла Жирохова, в період другої річниці вторгнення, для російських військ складається ситуація, коли їм логічно йти ва-банк.

"Росіяни зараз мають певні резерви, які вони намагатимуться використати і зробити це досить швидко. Путін розуміє, що його особовий склад — не "гумовий" без другої хвилі мобілізації, а до його перевиборів цієї хвилі точно не буде. По-друге, Європа розкочегарюється в контексті виробництва зброї і передачі її Україні. Думаю, що найближчим часом вирішиться американське питання, тому зараз для Путіна вікно можливостей, яке дуже швидко зачиняється. І у найближчі 2-3 тижні йому потрібні якісь результати, поки у нього є перевага в особовому складі, артилерійських снарядах. Крім того, починається весна, а це "зеленка" і ефективність роботи тих же "Ланцетів" (російський дрон. — Ред.) дуже зменшиться. Тому російські генерали у найближчі тижні вимушені розпочати активні бойові дії, щоб захопити якомога більше територій, або ж прорвати фронт і мати хоч якийсь результат", — запевняє Жирохов, коментуючи події "Телеграфу".

Де окупанти теоретично сподіваються отримати цей результат? На яких напрямках?

"А вони і самі цього не знають, — додає Жирохов. – Це стара радянська тактика часів Другої світової: нанесення одразу декількох ударів і там, де проламають оборону, цей напрямок і буде основним. Будуть знімати резерви з інших напрямків і перекидати туди. А зараз всі напрямки для них однакові. Це і буде визначальним фактором".

Однак сподіватися на успіх і мати його – не одне й те саме.

"Наступ триває і він не припиняється ані на день. Він як у жовтні минулого року почався, так і триває по всій ділянці фронту. Тому чого ж тут очікувати – якщо йде наступ, то будуть спроби покращення тактичного становища. Наскільки ефективно? Ну, ми бачили, що Авдіївку штурмували п’ять місяців, Бахмут — дев’ять. Тому я би не очікував прориву лінії фронту. Навіть певні тактичні успіхи окупантів на Запорізькому напрямку локалізовані, а під Авдіївкою нема просування, адже лінія фронту стабілізована по новій лінії інженерно-фортифікаційних споруд. Але намагання, звісно, будуть. Та жоден дедлайн, який встановлювався окупантами, не підтверджувався", — підкреслює Дмитро Снєгирьов.

Однак, за словами військового експерта, українцям потрібно відійти від парадигми очікування провокацій на річниці. Натомість варто продавлювати свій порядок денний і відповідати симетрично. Як приклад – знищення ВДК "Цезар Куніков", потопленого у річницю смерті радянського офіцера, на честь якого росіяни і назвали свої "ночви".

"На жаль, йде нагнітання пристрастей навколо так званих знакових дат. Варто змінювати світосприйняття з боку України: не очікувати неприємностей від окупантів, а самим створювати для них неприємності як на окупованих територіях, так і в оперативних тилах РФ. Українська сторона має чітко заявляти, що, наприклад, на День Соборності, День Незалежності окупанти мають очікувати неприємності. А у нас в інформаційному просторі відбувається навпаки: що ми маємо чогось боятися на ту чи іншу дату. Це фактично російська ІПСО – нагнітання істерії в українському суспільстві з метою дестабілізації ситуації", — резюмував Снєгирьов.

На що зважаться окупанти, дізнаємось вже скоро, але ж сподіватимемося, що всі їхні ракети впадуть не долетівши до кордонів України.