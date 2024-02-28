"Штурмовики РФ заблоковані": у ЗСУ розповіли, де після Авдіївки проходить оборона (карта)

"Не все так просто, як може комусь здатися"

Після захоплення Авдіївки російські війська продовжили свій наступ. Проте вже зараз, 28 лютого, ситуація стабілізована, а ворога заблоковано.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховій в ефірі "Радіо Свобода". За його словами, російські війська були заблоковані на околицях і на підході до населеного пункту Орлівка. Там окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, використовуючи техніку — артилерію, міномети, авіацію та FPV-дрони.

"Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника — біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях", — заявив Лиховій.

Надалі, зазначає речник, обороні має сприяти рельєф місцевості. Зокрема, каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка та Бердичі.

"Там каскад водосховищ, і такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції", — сказав спікер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аналітики зробили тривожний прогноз щодо ситуації навколо Авдіївки.