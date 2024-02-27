Російські війська окупували ще два села на захід від Авдіївки? Що пишуть у мережі (карта)

Підтверджень тому, що росіяни взяли ще кілька сіл наразі немає

За даними аналітиків, російські окупаційні війська просунулися на захід і північний захід від Авдіївки на Донеччині. Після Ласточкино вони захопили селища Степове і Північне.

Про це повідомив DeepState. Подробиці та карта з’явилися у Telegram.

"Ворог просунувся біля Орлівки, Бердичева і Тоненького. Противник окупував Степове та Північне. Де далі командування ОСУВ Таврія заявить про "підготовлені" рубежі оборони?", - йдеться у повідомленні.

Підтверджень тому, що росіяни взяли ще кілька сіл наразі немає.

У свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW) йдеться про те, що російські окупанти захопили село Ласточкине на захід від Авдіївки після виведення українських військ з цього району. На геолокованих кадрах, опублікованих 26 лютого, видно, що російські війська увійшли до південно-східної частини Північного (на захід від Авдіївки). Російські воїнкори стверджують, що ніби окупанти повністю захопили Північне і Тоненьке і увійшли на східну околицю Орлівки, проте ISW не побачив візуального підтвердження цих тверджень.

У звіті йдеться, що позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового та Бердичів і на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Нагадаємо, що 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів із Авдіївки. Тоді командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевняв, що захисники закріпились на нових рубежах.

У своєму черговому звіті за 19 лютого американський Інститут вивчення війни (ISW) стверджував, що російські терористи значно сповільнили темпи наступальних операцій на фронті після того, як через чотири місяці кровопролитного наступу їм нарешті ціною величезних втрат вдалося окупувати місто Авдіївка в Донецькій області. Зокрема, кількість атак на Авдіївському напрямі значно скоротилася за останню добу.

Раніше "Телеграф" писав, що ворогові вдалося окупувати село Перемога на Мар’їнському напрямку.