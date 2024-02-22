Росіяни окупували важливе село на Донеччині? Що пишуть у мережі

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні не коментував цю інформацію

Згідно даним аналітиків, російські окупаційні війська просунулися на Мар’їнському напрямку біля Георгіївки та посилили тиск на Орлівку. Ворогу вдалось окупувати село Побєда на Мар’їнському напрямку.

Про це у четвер, 22 лютого, повідомили аналітики DeepState. Інформація з’явилась у Telegram.

Водночас у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 22 лютого не коментували інформацію про захоплення ворогом ще одного населенного пункту на Донеччині. Натомість йшлося про те, що захисники продовжують стримувати противника в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Інформацію про те, що біля населених пунктів Побєди та Новомихайлівки на Донеччині точаться запеклі бої підтвердив і журналіст Андрій Цаплієнко. У своєму телеграм-каналі він повідомив про ситуацію, що склалася. Але зазначив, що достеменно не знає, окуповано село чи ні.

"Ворог вчора майже взяв село Победа, під Марʼїнкою. (це відкрита інформація) Вам назва цього села ні про що не говорить. Зате для військових, які утримують напрям, це важка втрата. Особливо для флангів. Здається скоро ми матимемо ще одну дорогу життя. Бо втратили тактичну перевагу із втратою Побєди. Ворог зрозумів, що тиск його вдалий і продовжив штурми вже сьогодні зранку. По флангах ніхіло лізе піхота. Сьогодні без техніки. Трохи легше — кажуть бійці. Але за дифіциту снарядів і людей, які зараз гостро спостерігаються по всій лінії фронту і невеличка група п**арів — чимала проблема для нас.", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російські терористи значно сповільнили темпи наступальних операцій на фронті після того, як через чотири місяці кровопролитного наступу їм нарешті ціною величезних втрат вдалося окупувати місто Авдіївка у Донецькій області. Зокрема кількість атак на Авдіївському напрямку значно скоротилася за останню добу. Про це йшлося у звіті ISW.