Россияне оккупировали важное село в Донецкой области? Что пишут в сети

Генштаб ВСУ в утренней сводке не комментировал эту информацию

Согласно данным аналитиков, российские оккупационные войска продвинулись на Марьинском направлении у Георгиевки и усилили давление на Орловку. Врагу удалось оккупировать село Победа на Марьинском направлении.

Об этом в четверг, 22 февраля, сообщили аналитики DeepState. Информация появилась в Telegram.

В то же время в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 22 февраля не комментировали информацию о захвате врагом еще одного населенного пункта в Донецкой области. Речь шла о том, что защитники продолжают сдерживать противника в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Информацию о том, что возле населенных пунктов Победы и Новомихайловки Донецкой области ведутся ожесточенные бои подтвердил и журналист Андрей Цаплиенко. В своем телеграмм-канале он сообщил о сложившейся ситуации. Но отметил, что точно не знает, оккупировано село или нет.

"Враг вчера почти взял село Победа, под Марьинкой. (это открытая информация) Вам название этого села ни о чем не говорит. Зато для военных, которые удерживают направление, это тяжелая потеря. Особенно для флангов. Кажется скоро у нас будет еще одна дорога жизни. Поскольку потеряли тактическое преимущество с потерей Победы. Враг понял, что давление его удачное и продолжил штурмы уже сегодня утром. По флангам нехило лезет пихота. Сегодня без техники. Немного легче — говорят бойцы. Но из-за дефицита снаряда и людей, который сейчас остро наблюдается на всей линии фронта и небольшая группа п**оров — немалая проблема для нас.", – написал он.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российские террористы значительно замедлили темпы наступательных операций на фронте после того, как через четыре месяца кровопролитного наступления им наконец-то ценой огромных потерь удалось оккупировать город Авдеевка в Донецкой области. В частности, количество атак на Авдеевском направлении значительно сократилось за последние сутки. Об этом говорилось в отчете ISW.