Сирський розповів про прорахунки командирів на фронті: ситуація виправляється, направлено резерви

Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною

Оккупанти продовжують свій наступ на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація зараз на Авдіївському та Запорізькому напрямках.

Там російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону українських військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Про це у Telegam повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Крім того, за словами генерала, тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль.

"Свою роботу в районі бойових дій я розпочав з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку. В окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.", — написав він.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що вже вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів. ВСУ выбили россиян из окраин Орловки.

Нагадаємо, що за данніми Генштабу, за останню добу на фронті сталося 99 бойових зіткнень. Як і раніше, Авдіївське та Новопавлівське напрямки залишаються важкими з найбільшою кількістю атак.

Раніше "Телеграф" писав про те, що глава ГУР Кирило Буданов висловився щодо заморозки війни та поставив крапку у цьому питанні.