Сырский рассказал о просчетах командиров на фронте: ситуация исправляется, направлены резервы

Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной

Оккупанты продолжают свое наступление на многих направлениях линии фронта. Особенно напряженная ситуация сейчас в Авдеевском и Запорожском направлениях.

Там российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону украинских войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка. Об этом в Telegam сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, по словам генерала, продолжаются жесткие бои в районах Вербовое и Роботино, над которыми враг пытается вернуть контроль.

"Свою работу в районе боевых действий я начал с ОТУ Донецк, в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении. У отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что оказало непосредственное влияние на устойчивость обороны на отдельных направлениях.", — написал он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что уже приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов. ВСУ выбили россиян из окраин Орловки.

Напомним, по данным Генштаба, за последние сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений. По-прежнему Авдеевское и Новопавловское направления остаются трудными с наибольшим количеством атак.

Ранее "Телеграф" писал о том, что глава ГУР Кирилл Буданов высказался по поводу заморозки войны и поставил точку в этом вопросе.