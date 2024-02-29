Пока оккупантов награждали: ВСУ ударили по построению россиян в Еленовке, официальные подробности

В числе раненых оказался командир подразделения

ВСУ нанесли удар по скоплению российских оккупантов в Еленовке Донецкой области. Для этого были использованы украинские реактивные системы залпового огня.

Об этом в четверг, 29 февраля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечается, что враг понес немалые потери в результате этого происшествия.

"По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых захватчиков, в том числе командир этого подразделения", — говорится в сообщении.

В то же время Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на паблики оккупантов в сети пишет, что по месту сбора личного состава ВС РФ в Еленовке Донецкой области во время построения произошел удар якобы ракетами HIMARS.

Отмечается, что в данном месте российские захватчики были собраны для награждения. В числе раненых оказался также командир 155 ОБрМП полковник Михаил Гудков.

Стоит добавить, что вечером 28 февраля Telegram-канал "Досье шпиона" заявил, что удар якобы был по личному составу 155-й отдельной бригады морской пехоты. Среди погибший есть капитан, майор, полковник и подполковник, заместитель командира бригады.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 февраля российские захватчики заявили об ударе по полигону в Донецкой области, где находились оккупанты. В то время там проводилось обучение военнослужащих 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. В российских пабликах стали говорить об ударе тремя ракетами HIMARS.