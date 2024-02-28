Россияне жалуются на очередной удар HIMARS по построению оккупантов, называют потери

Потери снова исчисляются десятками

Россияне после нескольких громких ударов по скоплению своих солдат на полигонах снова жалуются на очередной такой прилет. Речь снова о десятках погибших и раненых.

Об этом говорят сразу несколько российских источников. Одним из них является предатель Украины Олег Царев. По его словам, ракета HIMARS снова прилетела во время построения оккупантов. На этот раз во время награждения. Также он говорит о потерях, однако их количество не называет.

А вот Telegram-канал "Досье Шпиона" уже раскрывает подробности. По его данным удар якобы пришелся по 155 бригаде ВС РФ. Инцидент произошел еще вчера вечером в населенном пункте Еленовка (Донецкая область).

Авторы сообщения утверждают, что удар был нанесен с помощью двух ракет, а в его результате погибло 19 человек и еще 12 получили ранения. Среди погибших якобы есть много офицеров, а сам командир бригады — ранен.

"Источник сообщает, что командование было осведомлено о работе вражеского разведывательного БПЛА в их районе, однако данную информацию проигнорировало", — говорится в сообщении.

Напомним, что чреда ударов HIMARS началась в феврале. Достоверно известно о как минимум двух прилетах с десятками погибших. Однако поговаривают, что на самом деле их было больше.

Как сообщалось ранее, российский военный Андрей Морозов с позывным "Мурз" покончил жизнь самоубийством после того, как раскрыл в сети информацию о потерях РФ в ходе боев за Авдеевку.