Росіяни скаржаться на черговий удар HIMARS по шикуванню окупантів, називають втрати

Втрати знову обчислюються десятками

Росіяни після кількох гучних ударів по скупчення своїх солдатів на полігонах знову скаржаться на черговий такий приліт. Йдеться знову про десятки загиблих та поранених.

Про це говорять одразу кілька російських джерел. Одним із них є зрадник України Олег Царьов. За його словами, ракета HIMARS знову прилетіла під час шикування окупантів. На цей раз під час нагородження. Також він говорить про втрати, проте їхню кількість не називає.

А ось Telegram-канал "Досьє Шпигуна" вже розкриває подробиці. За його даними, удар нібито припав по 155 бригаді ЗС РФ. Інцидент стався ще вчора увечері у населеному пункті Оленівка (Донецька область).

Автори повідомлення стверджують, що удару було завдано за допомогою двох ракет, а в його результаті загинуло 19 людей і ще 12 отримали поранення. Серед загиблих нібито багато офіцерів, а сам командир бригади — поранений.

"Джерело повідомляє, що командування було поінформовано про роботу ворожого розвідувального БПЛА в їхньому районі, проте цю інформацію проігнорувало", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що черга ударів HIMARS почалася в лютому. Достовірно відомо про як мінімум два прильоти з десятками загиблих. Проте подейкують, що насправді їх було більше.

Як повідомлялося раніше, російський військовий Андрій Морозов із позивним "Мурз" покінчив життя самогубством після того, як розкрив у мережі інформацію про втрати РФ під час боїв за Авдіївку.