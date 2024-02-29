Поки окупантів нагороджували: ЗСУ вдарили по шикуванню росіян у Оленівці, офіційні подробиці

Серед поранених опинився командир підрозділу

ЗСУ завдали удару по скупченню російських окупантів у Оленівці Донецької області. Для цього було використано українські реактивні системи залпового вогню.

Про це у четвер, 29 лютого, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Зазначається, що ворог зазнав великих втрат внаслідок цієї події.

"За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, у тому числі заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, у тому числі командир цього підрозділу", — йдеться у повідомленні.

Водночас Telegram-канал ASTRA, посилаючись на пабліки окупантів у мережі, пише, що за місцем збору особового складу ЗС РФ в Оленівці Донецької області під час побудови стався удар нібито ракетами HIMARS.

Зазначається, що в цьому місці російських загарбників було зібрано для нагородження. Серед поранених також командир 155 ОБрМП полковник Михайло Гудков.

Варто додати, що ввечері 28 лютого Telegram-канал "Досьє шпигуна" заявив, що удар нібито був за особовим складом 155-ї окремої бригади морської піхоти. Серед загиблих є капітан, майор, полковник та підполковник, заступник командира бригади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 лютого російські загарбники заявили про удар по полігону на Донеччині, де знаходилися окупанти. На той час там проводилося навчання військовослужбовців 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. У російських пабліках почали говорити про удар трьома ракетами HIMARS.