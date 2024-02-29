Укр

Наступление россиян остановят: в сети показали карту возможных оборонительных рубежей на Донбассе

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Украинская армия Новость обновлена 29 февраля 2024, 11:44
Украинская армия. Фото facebook

ВСУ дадут отпор врагу

Сейчас очень напряженная ситуация на восточном фронте, а именно на Авдеевском и Запорожском направлениях, оккупанты давят и "мясные штурмы" не прекращаются. Это побуждает пользователей сети рассуждать об оборонных рубежах, карту которых уже распространяют.

Так, в Telegram некоторые каналы считают, что оборонная линия ВСУ начнется возле населенных пунктов Бердичи, Семенивка и Уманское. Речь идет именно об Авдеевском направлении.

На снимке пользователь сети изобразил предполагаемые оборонительные рубежи с учетом реальных препятствий. Заметим, что линия не проходит по центрам населенных пунктов, она расположена на окрестностях.

Карта оборонных рубежей
Карта оборонных рубежей

Так, возможная оборонная ВСУ будет проходить через следующие населенные пункты: Бердичи, Семенивку, Уманское, Яснобродовку, Нетайлово и Первомайское.

Напомним, что по данным аналитиков, российские оккупационные войска продвинулись к западу и северо-западу от Авдеевки Донецкой области. 27 февраля в сети распространили информацию о захвате поселков Степное и Северное. В четверг, 29 февраля, ресурс DeepState сообщил, что россияне продвинулись к югу от Бердичева, Тоненького, в Орловке и у Невельского.

Ранее "Телеграф" писал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о просчетах командиров на фронте.

Теги:
#Война #Донбас #Рубежи #ВСУ