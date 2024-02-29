Наступление россиян остановят: в сети показали карту возможных оборонительных рубежей на Донбассе

ВСУ дадут отпор врагу

Сейчас очень напряженная ситуация на восточном фронте, а именно на Авдеевском и Запорожском направлениях, оккупанты давят и "мясные штурмы" не прекращаются. Это побуждает пользователей сети рассуждать об оборонных рубежах, карту которых уже распространяют.

Так, в Telegram некоторые каналы считают, что оборонная линия ВСУ начнется возле населенных пунктов Бердичи, Семенивка и Уманское. Речь идет именно об Авдеевском направлении.

На снимке пользователь сети изобразил предполагаемые оборонительные рубежи с учетом реальных препятствий. Заметим, что линия не проходит по центрам населенных пунктов, она расположена на окрестностях.

Карта оборонных рубежей

Так, возможная оборонная ВСУ будет проходить через следующие населенные пункты: Бердичи, Семенивку, Уманское, Яснобродовку, Нетайлово и Первомайское.

Напомним, что по данным аналитиков, российские оккупационные войска продвинулись к западу и северо-западу от Авдеевки Донецкой области. 27 февраля в сети распространили информацию о захвате поселков Степное и Северное. В четверг, 29 февраля, ресурс DeepState сообщил, что россияне продвинулись к югу от Бердичева, Тоненького, в Орловке и у Невельского.

Ранее "Телеграф" писал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о просчетах командиров на фронте.