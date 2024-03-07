Ворог направив підкріплення: у ЗСУ назвали найважчі райони на Бахмутському напрямку

Інтенсивність боїв залишається високою

Однією з найгарячіших ділянок фронту є Бахмутський напрямлк, куди вкотре було направлено підкріплення Збройним силам РФ. Там же постійно працює артилерія та фугасні авіабомби (ФАБ).

Ворог намагається прорватися в районах Іванівського, Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, це найважчі райони. Про це офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів в етері телемарафону.

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Окупаційні війська також активно використовують артилерію. Офіцер зазначає, що вона працює по позиціях Сил оборони цілодобово.

"Ворог продовжує застосовувати артилерію: вона працює день і ніч. І, звичайно, авіаційна складова ― ФАБи", ― сказав Калашніков.

На Бахмутському напрямку ворог залучив піхотні підрозділи та 98-ту гвардійську повітрянодесантну дивізію. Деякі райони додатково укріплені. Бійців 11 окремої десантно-штурмової бригади було відправлено в район Іванівського.

Ворог активно наступає біля Кліщіївки та Андріївки. Там було помічено військовослужбовців підрозділів 3-го армійського корпусу, 11-го та 94-го мотострілецьких полків.

Так виглядає карта Бахмутського напрямку станом на ранок 7 березня, ворог штурмував позиції у районі трьох населених пунктів

Раніше "Телеграф" писав, що було опубліковано супутникові фото сховища російської артилерії. У Мережі також з’явилися координати.