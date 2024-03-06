Повністю вичерпане: з’явилися супутникові фото російського сховища артилерії в Омську

Знімки зроблені в період із травня 2021 по травень 2023 року

У мережі з’явилися супутникові світлини російського сховища артилерії в Омську. На кадрах видно, що його повністю вичерпано.

Очевидно, уся техніка в Україні. Відповідні фотографії опубліковано у Telegram-каналі "Підслухано в поліції".

"Російське сховище буксированої артилерії в Омську, повністю вичерпане за весь час війни", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знімки зроблені в період із травня 2021 року по травень 2023 року.

Також оприлюднені координати складу – 55.021412, 73.38500.

Варто додати, що самохідні артилерійські системи досить складна техніка, її відновлення вимагає ремонту двигунів, елементів управління, основних вузлів і агрегатів. У той час як відновлення артилерії, що буксирується, цього не потребує. Основним вузлом у ній є безпосередньо гармата.

Наприкінці листопада 2023 року аналітики стверджували, що Росія загалом зняла зі складів зберігання близько 6350 гармат.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни майже спустошили найбільший склад радянської бронетехніки "Вагжанове". Трохи менше половини, а саме 40% старих танків та БТР було знято зі зберігання та відправлено на фронт до України.