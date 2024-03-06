Б’ють росіян їхньою ж зброєю: ЗСУ показали унікальні кадри роботи російських вертольотів Мі-17

Україні було передано понад два десятки таких вертольотів

Поки армія РФ намагається відновити просування на Авдіївському напрямку, українські воїни б’ють ворога його ж зброєю. У небі над лінією зіткнення було помічено пару гелікоптерів Мі-17, які США раніше купили у Росії.

Відео роботи російських гелікоптерів по окупантах показали у 47-й окремій механізованій бригаді "Магура". Гелікоптери з українською символікою підтримали піхоту, "навалюючи окупантам".

На відео, яке зняли бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК), видно, як два вертольоти випустили ракети у бік позицій російських солдатів, прикривши цим просування української піхоти. Після виконаної роботи гелікоптери залишили поле бою. У бригаді назвали ці кадри справді унікальними.

Як зазначили експерти порталу Defense Express, по окупантах відпрацювали вертольоти Мі-17 російського виробництва. Раніше США викупили у РФ ці гелікоптери, щоб передати військовим в Афганістані. Однак після виведення американських військ у 2021 році з країни було виведено і гелікоптери.

А 13 квітня 2022 року президент США Джо Байден публічно заявив, що передасть Україні російські гелікоптери Мі-17 для захисту своїх територій. Перше застосування на полі бою було зафіксовано у червні того ж року.

Експерти зазначають, що на гелікоптери вже нанесено розпізнавальні знаки ЗСУ, але при цьому все ще залишився камуфляж Національної армії Афганістану. Загалом Україні було передано 20 гелікоптерів від США, а ще чотири Мі-17 передала Словаччина, яка також купила їх у Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки моряків постраждали внаслідок знищення корабля "Сергій Котов". За новими даними ГУР МО України, йдеться про десятки поранених.