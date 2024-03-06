РФ вперше знищила HIMARS? На Заході проаналізували нове відео окупантів

Західні журналісти стверджують, що відео несправжнє

Росіянам нібито вдалося знищити перший український HIMARS, який Силам оборони передали США. До того вони два роки безуспішно намагалися це зробити.

Про це повідомляє газета Forbes та відомий OSINT-аналітик Andrew Perpetua. Блогер опублікував статистику втрат за 5 березня, де вказується нібито втрата однієї установки HIMARS. Імовірною зброєю, якою росіяни завдали удару, є ракета "Іскандер".

Росіяни також розповсюджують відео "знищення". Його встигли проаналізувати аналітики Forbes, які дійшли висновку, що воно, найімовірніше, є справжнім. Журналісти стверджують, що це сталося біля лісосмуги у Миканорівці Донецької області, приблизно за 40 км від лінії фронту.

ЗМІ також пише, що удару було завдано за допомогою гіперзвукової ракети "Іскандер". Доля екіпажу невідома. Зазначається, що незрозуміло, чому HIMARS стояв просто неба серед білого дня. 27-а ракетно-артилерійська бригада — єдиний підрозділ української армії з HIMARS — зазвичай працює на світанку та в сутінках.

"У будь-якому випадку, це важка втрата для української армії — і рідкісна контрбатарейна перемога для російської армії, яка в основному не змогла протистояти HIMARS американського виробництва. Схоже, поєднання розвідувального безпілотника та батареї "Іскандер" таки взяло гору над українською 27-ю бригадою", — пише видання.

Нагадаємо, що нещодавно з’явилися перші підтвердження про те, що армії РФ вдалося пошкодити перші два HIMARS. Вони вирушили на ремонт у США.