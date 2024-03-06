РФ впервые уничтожила HIMARS? На Западе проанализировали новое видео оккупантов

Западные журналисты утверждают, что видео подленное

Россиянам якобы таки удалось уничтожить первый украинский HIMARS, который Силам обороны передали США. До этого они два года безуспешно пытались это сделать.

Об этом сообщает газета Forbes и известный OSINT-аналитик Andrew Perpetua. Блогер опубликовал статистику потерь за 5 марта, где указывается якобы потеря одной установки HIMARS. Предположительным оружием, которым россияне нанесли удар является ракета "Искандер".

Россияне также распространяют видео "уничтожения". Его успели проанализировать аналитики Forbes, которые пришли к выводу, что оно, вероятнее всего, является подлинным. Журналисты утверждают, что это произошло возле лесополосы в Никаноровке Донецкой области, примерно в 40 км от линии фронта.

СМИ также пишет, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой "Искандер". Судьба экипажа неизвестна. Отмечается, что непонятно, почему HIMARS стоял под открытым небом среди белого дня. 27-я ракетно-артиллерийская бригада — единственное подразделение украинской армии с HIMARS — обычно работает на рассвете и в сумерках.

"В любом случае, это тяжелая потеря для украинской армии — и редкая контрбатарейная победа для российской армии, которая в основном не смогла противостоять HIMARS американского производства. Похоже, сочетание разведывательного беспилотника и батареи "Искандер" таки взяло верх над украинской 27-й бригадой", — пишет издание.

Напомним, что недавно появились первые подтверждения о том, что армии РФ удалось повредить первые два HIMARS. Они отправились на ремонт в США.