У россиян появился свой HIMARS? Оккупанты сделали ставку на мощное оружие

Сила HIMARS заставляет россиян искать свой аналог ему

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS наносят российским оккупантам такие сильные потери, что в России все чаще стали использовать похожее оружие, даже с несколько лучшими характеристиками. Речь идет об РСЗО "Торнадо-С".

Российские пропагандистские ресурсы не только сравнивают "Торнадо-С" с HIMARS, но и традиционно заявляют о преимуществе своего оружия. И кое-какие основания для этого у них есть.

Так, "Торнадо-С" использует более мощную ракету калибром 300 мм против 227 мм у HIMARS, благодаря чему:

боевая часть боеприпаса "Торнадо-С" весит 200 кг против 80 кг у американского оружия;

дальность стрельбы российского РСЗО в 1,5 раза превышает HIMARS – 120 км против 80 км, что может быть компенсировано только поставками американских ракет ATACMS с дальностью до 165-300 км.

В чем HIMARS заметно превосходит российские РСЗО – так это в точности стрельбы, к примеру круг вероятного отклонения ракеты американской системы составляет всего 7 метров, тогда как базовая ракета РСЗО "Смерч", на базе которой и создан "Торнадо-С", 150 метров.

"Торнадо-С" против HIMARS - ТТХ систем

Правда, как утверждают сами россияне для системы были созданы новые ракеты, которые наводятся на цель по навигатору спутниковой системы ГЛОНАСС, что якобы повысило точность в 15-20 раз. То есть круг вероятного отклонения уменьшился до 7-10 метров. Впрочем, оккупантов ранее уже не раз ловили на вранье о тактико-технических данных своей техники.

Также ВСУ должны будут в этом году усилиться 9 самоходными артиллерийскими установками DITA, особенностью которых является высокий уровень автоматизации, так что расчет состоит всего из двух человек.