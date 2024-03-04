У росіян з’явився HIMARS? Окупанти зробили ставку на потужну зброю

Сила HIMARS змушує росіян шукати свій аналог йому

Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS завдають російським окупантам таких сильних втрат, що в Росії все частіше стали використовувати схожу зброю, навіть із дещо кращими характеристиками. Йдеться про РСЗВ "Торнадо-С".

Російські пропагандистські ресурси не лише порівнюють "Торнадо-С" з HIMARS, а й традиційно заявляють про перевагу своєї зброї. І деякі підстави для цього вони мають.

Так, "Торнадо-С" використовує більш потужну ракету калібром 300 мм проти 227 мм у HIMARS, завдяки чому:

бойова частина боєприпасу "Торнадо-С" важить 200 кг проти 80 кг американської зброї;

дальність стрілянини російського РСЗВ в 1,5 рази перевищує HIMARS — 120 км проти 80 км, що може бути компенсовано лише постачанням американських ракет ATACMS з дальністю до 165-300 км.

У чому HIMARS помітно перевершує російські РСЗВ — так це в точності стрілянини, наприклад коло можливого відхилення ракети американської системи складає всього 7 метрів, тоді як базова ракета РСЗВ "Смерч", на базі якої і створено "Торнадо-С", 150 метрів.

"Торнадо-С" проти HIMARS — ТТХ систем

Щоправда, як стверджують самі росіяни, для системи були створені нові ракети, які наводяться на мету по навігатору супутникової системи ГЛОНАСС, що нібито підвищило точність у 15-20 разів. Тобто коло можливого відхилення зменшилося до 7-10 метрів. Втім, окупантів раніше вже не раз ловили на брехню про тактико-технічні дані своєї техніки.

Також ЗСУ мають цього року посилитися 9 самохідними артилерійськими установками DITA, особливістю яких є високий рівень автоматизації, тож розрахунок складається лише з двох осіб.