Бьют россиян их же оружием: ВСУ показали уникальные кадры работы российских вертолетов Ми-17

Украине было передано больше двух десятков таких вертолетов

Пока армия РФ пытается возобновить продвижение на Авдеевском направлении, украинские воины бьют врага его же оружием. В небе над линией столкновения была замечена пара вертолетов Ми-17, которые США ранее купили у России.

Видео работы российских вертолетов по оккупантам показали в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура". Вертолеты с украинской символикой поддержали пехоту, "наваливая оккупантам".

На видео, которое сняли бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК), видно, как два вертолета выпустили ракеты в сторону позиций российских солдат, прикрыв тем самым продвижение украинской пехоты. После выполненной работы вертолеты покинули поле боя. В бригаде назвали эти кадры по истине уникальными.

Как отметили эксперты портала Defense Express, по оккупантам отработали вертолеты Ми-17 российского производства. Ранее США выкупили у РФ эти вертолеты, чтобы передать военным в Афганистане. Однако после вывода американских войск в 2021 году из страны были выведены и вертолеты.

А 13 апреля 2022 года президент США Джо Байден публично заявил, что передаст Украине российские вертолеты Ми-17 для защиты своих территорий. Первое применение на поле боя было зафиксировано в июне того же года.

Эксперты отмечают, что на вертолеты уже нанесены опознавательные знаки ВСУ, но при этом все еще остался камуфляж Национальной армии Афганистана. Всего Украине было передано 20 вертолетов от США, а еще четыре Ми-17 передала Словакия, которая также купила их у России.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько моряков пострадали в результате уничтожения корабля "Сергей Котов". По новым данным ГУР МО Украины, речь идет о десятках раненых.