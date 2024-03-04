Россияне все чаще используют химическое оружие против ВСУ: в Генштабе рассказали подробности

Химическое оружие запрещено пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии

С начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, враг совершил более 1 тысячи химических атак. Четверть из них пришлась на февраль 2024 года.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook. Отмечается, что россияне применили запрещенное Конвенцией оружие 1068 раз.

"Мобильными группами и другими подразделениями группировки сил и средств поддержки зафиксировано 1068 фактов применения российской федерацией иритантов слезоточивого действия, снаряженных ядовитыми химическими веществами, запрещенными для ведения войны (боевых действий) пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе подчеркнули, что четвертая часть случаев применения химического оружия – 250 случаев – пришлась на февраль 2024 года.

"244 случая применения ВОГ, 1 случай применения газа и 5 случаев применения других боеприпасов с химическим веществом", — пишут в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты осуществляют отбор проб почвы, растительности, обломков боеприпасов и направляют для проведения анализов. По результатам в рамках открытого уголовного производства задокументированные случаи применения опасных химических веществ предоставляются в следственные органы для проведения следственных действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне стали чаще использовать химическое оружие. По состоянию на январь 2024 года было зафиксировано 626 атак.