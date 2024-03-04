Росіяни все частіше використовують хімічну зброю проти ЗСУ: в Генштабі розповіли подробиці

Хімічна зброя заборонена пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю

Від початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну, ворог здійснив понад 1 тисячу хімічних атак. Чверть з них припали на лютий 2024 року.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що росіяни застосували заборонену Конвенцією зброю 1068 разів.

"Мобільними групами та іншими підрозділами угруповання сил і засобів підтримки зафіксовано 1068 фактів застосування російською федерацією іритантів сльозогінної дії, які споряджені отруйними хімічними речовинами, забороненими для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю", — йдеться в повідомленні.

Також в Генштабі підкреслили, що четверта частка випадків застосування хімічної зброї — 250 випадків — припала на лютий 2024 року.

"244 випадки застосування ВОГ, 1 випадок застосування газу та 5 випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною", — пишуть у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів. За результатами, у межах відкритого кримінального провадження, задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни почали частіше використовувати хімічну зброю. Станом на січень 2024 року було зафіксовано 626 атак.