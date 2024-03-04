"Просування РФ біля Авдіївки зупинено": у ЗСУ розповіли про те, де зараз проходить лінія оборони (карта)

Лише за день Сили оборони відбили вже 21 атаку ворога

Російські окупанти після захоплення Авдіївки не закінчили свій наступ. Однак наразі Силам оборони вдалося зупинити його.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону. За його словами, атаки росіян не припиняються, але їхнє просування зупинено біля населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

"Від початку сьогоднішньої доби і до 18 години на Авдіївському напрямку було відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське. При цьому ми говоримо, що на оцьому найгарячішому напрямку прямого російського удару обстановку вдається стабілізовувати і просування ворога припинено.

Села Бердичі, Тоненьке противник частково контролює, але Сили оборони виконують свою роботу, завдають ворогу значних втрат, тож просування ворога зупинено ще на цьому рубежі", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни "взяли" Авдіївку, але провалили головне завдання.