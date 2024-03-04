Росіяни "взяли" Авдіївку, але провалили головне завдання: у ЗСУ звернули увагу на важливий момент

Українські захисники завдяки своїй сміливості та відважності сплутали карти ворогові

Росіяни зуміли встановити контроль над вже зруйнованою Авдіївкою після відходу Збройних сил України (ЗСУ), але не виконали головне тактичне завдання, поставлене диктатором Путіним. Вони не змогли обвалити лінію фронту та оточити Сили оборони.

Їм було поставлене завдання на тактичному рівні – створити буферну зону, щоб окупаційні війська зуміли вийти на адміністративний кордон Донецької області. Але українська армія не дозволила їм цього зробити, про що голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів в інтерв’ю "24 каналу".

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Росіяни провалили головне завдання Путіна

"Оскільки вихід наших військ [з Авдіївки] був ешелонованим і поетапним, росіяни не мали можливості працювати накатом. Ні оточити, ні обвалити лінію оборони їм не вдалося. Завдання, яке перед ними стояло на тактичному рівні, це створення буферної зони", ― сказав Тимочко.

Ворожі війська планували створити прикриття для Збройних сил РФ у місцях, де їм уже вдалося вийти на адміністративні кордони Донецької області. Наприклад, у селі Ласточкине. Вони мали створити зону прикриття Авдіївки.

Росіяни також намагалися вийти на лінію Вугледар – Курахове – Покровськ. Саме тому вони так інтенсивно використовували авіацію, щоб зруйнувати міста та не дати можливості ЗСУ зайняти там оборону.

За словами Тимочка, у критичні дні на цьому напрямі знаходився особисто головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ситуація була під контролем.

Ворогу не вдалося вийти на адміністративні кордони. Просування російських військ у цьому напрямі значно сповільнилося, але запеклі бої тривають.

Втрати Росії на Авдіївському напрямі

Окупаційні війська продовжують втрачати багато людей та техніки біля Авдіївки. Тимочко розповів, що там уже є цілі "могильники" ворожого озброєння. Ворог активно застосовує авіацію та звичайну піхоту. На втрати особового складу навіть не звертають увагу.

"Це навіть не вважають втратами. Поля біля і за Авдіївкою всипані російськими тілами, там є великі "могильники" їхньої бронетехніки. Повітряні сили звітують про постійне збивання літаків на цьому напрямку. Але росіяни все ж таки максимально намагаються активізувати свою роботу", ― розповів Тимочко.

Великої військової доцільності для РФ кидати на цей напрям стільки військових немає. Це лише політичне завдання Путіна, впевнений Тимочко.

Щодо ворожих втрат в Авдіївці, то експерти розходяться у цифрах, причому серйозно. Представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук не виключає, що з жовтня 2023 року по лютий 2024 року було знищено понад 47 тисяч російських солдатів. Але за такої інтенсивності боїв підрахунок вести важко.

У пресслужбі Сил оборони Таврійського напряму опублікували дані про ворожі втрати. Там зазначено, що у боях за Авдіївку втрати особового складу оцінюються у 47 186 осіб.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наводить інші цифри. Він говорить про втрату близько 15 тисяч російських військових.

Свій бойовий звіт про роботу в цьому напрямі надала Третя окрема штурмова бригада. Її бійці були перекинуті на цей напрямок для підкріплення Сил оборони. За короткий термін вони змогли завдати істотних втрат російської армії: мінус 5000 солдатів (1500 ліквідованих та 3500 поранених) та 20 одиниць бронетехніки.

Раніше "Телеграф" писав, що зараз відбувається на Авдіївському напрямі. Є хороша новина, хоч ситуація залишається важкою.