Россияне "взяли" Авдеевку, но провалили главное задание: в ВСУ обратили внимание на важный момент

Украинские защитники благодаря своей смелости и отважности спутали карты врагу

Россияне сумели установить контроль над уже полностью разрушенной Авдеевкой после отхода Вооруженных сил Украины (ВСУ), но не выполнили главную тактическую задачу, поставленную диктатором Путиным. Они не смогли обвалить линию фронта и окружить Силы обороны.

Им была поставлена задача на тактическом уровне ― создать буферную зону, чтобы оккупационные войска сумели выйти на административную границу Донецкой области. Но украинская армия не позволила им этого сделать, о чем председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в интервью "24 каналу".

В Кремле снова угрожают ядерным оружием

Россияне провалили главное задание Путина

"Поскольку выход наших войск [из Авдеевки] был эшелонированным и поэтапным, россияне не имели возможности работать накатом. Ни окружить, ни обвалить линию обороны им не удалось. Задача, которая перед ними стояла на тактическом уровне, это создание буферной зоны", ― сказал Тимочко.

Вражеские войска планировали создать прикрытие для Вооруженных сил РФ в местах, где им уже удалось выйти на административные границы Донецкой области. Например, в селе Ласточкино. Они должны были создать зону прикрытия Авдеевки.

Россияне также пытались выйти на линию Угледар – Курахово – Покровск. Именно поэтому они так интенсивно использовали авиацию, чтобы разрушить города и не дать возможности ВСУ занять там оборону.

По словам Тимочко, в критические дни на этом направлении находился лично главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Ситуация была под контролем.

Врагу не удалось выйти на административные границы. Продвижение российских войск на этом направлении существенно замедлилось, но ожесточенные бои продолжаются.

Потери России на Авдеевском направлении

Оккупационные войска продолжают терять много людей и техники возле Авдеевки. Тимочко рассказал, что там уже есть целые "могильники" вражеского вооружения. Враг активно применяет авиацию и обычную пехоту. На потери личного состава уже даже не обращают внимание.

"Это даже не считают потерями. Поля возле и за Авдеевкой усыпаны российскими телами, там есть большие "могильники" их бронетехники. Воздушные силы отчитываются о постоянном сбивании самолетов на этом направлении. Но россияне все же максимально пытаются активизировать свою работу", ― рассказал Тимочко.

Большой военной целесообразности для РФ бросать на это направление столько военных нет. Это лишь политическая задача Путина, уверен Тимочко.

Насчет вражеских потерь в Авдеевке, то эксперты расходятся в цифрах, причем серьезно. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук не исключает, что с октября 2023 года по февраль 2024 было уничтожено свыше 47 тысяч российских солдат. Но при такой интенсивности боев подсчет вести тяжело.

В пресс-службе Сил обороны Таврического направления опубликовали данные о вражеских потерях. Там указано, что в боях за Авдеевку потери личного состава оцениваются в 47 186 человек.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко наводит другие цифры. Он говорит о потерях около 15 тысяч российских военных.

Свой боевой отчет о работе на этом направлении предоставила Третья отдельная штурмовая бригада. Ее бойцы были переброшены на это направление для подкрепления Сил обороны. За короткий срок они смогли нанести существенные потери российской армии: минус 5000 солдат (1500 ликвидированных и 3500 раненых) и 20 единиц бронетехники.

Ранее "Телеграф" писал, что сейчас происходит на Авдеевском направлении. Есть хорошая новость, хотя ситуация остается тяжелой.