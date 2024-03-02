Продвижение остановлено: в ВСУ рассказали о ситуации возле Авдеевки (карта)

Есть положительные новости из Авдеевского направления

Российские оккупанты остановили активное продвижение на Авдеевском направлении в Донецкой области, которое началось после отхода ВСУ из города на новые оборонительные позиции. На данный момент у РФ есть другие направления их основных ударов

Об этом сообщил майор, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире канала FREEДОМ.

"Продвижение их на сегодня остановилось. Активное продвижение. Они после оккупации Авдеевки с таким "энтузиазмом", думали, что они дальше пойдут… На сегодня у нас направления их основных ударов — это Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское. Вот это линия фронта такая, которая у них сегодня в задачах стоит туда зайти, закрепится, захватить и дальше выйти на оперативный простор в направлении того же Покровска", — рассказал военный.

ВСУ, как он утверждает, просто не дают им шансов реализовать оккупационные планы.

"И как бы их много не было, их убивают каждый день, каждую ночь… Любая техника, которая появляется на поле боя (несмотря на то, что у нас всю звучит про "снарядный голод") – мы ее уничтожаем… Скажу больше, по перехватам, которые мы слышим вот уже несколько дней – сзади наступающих их штурмовых групп стоят заградительные отряды", — добавил Цехоцкий.

Ранее "Телеграф" писал, что народный депутат Украины Татьяна Устинова назвала города, которые российские оккупанты могут захватить после Авдеевки.