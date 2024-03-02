Просування зупинено: у ЗСУ розповіли про ситуацію біля Авдіївки (мапа)

Є позитивні новини з Авдіївського спрямування

Російські окупанти зупинили активний поступ на Авдіївському напрямку в Донецькій області, який розпочався після відходу ЗСУ з міста на нові оборонні позиції. На даний момент у РФ є інші напрями їх основних ударів

Про це повідомив майор, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі каналу FREEДІМ.

"Просування їх на сьогодні зупинилося. Активне просування. Вони після окупації Авдіївки з таким "ентузіазмом", думали, що вони далі підуть… На сьогодні у нас напрями їхніх основних ударів — це Бердичі, Тоненьке, Першотравневе, Невельське. Ось це лінія фронту така, яка у них сьогодні у завданнях варто туди зайти, закріпиться, захопити і далі вийти на оперативний простір у напрямку того ж таки Покровська", — розповів військовий.

ЗСУ, як він стверджує, просто не дають їм шансів реалізувати окупаційні плани.

"І як би їх багато не було, їх вбивають щодня, щоночі… Будь-яка техніка, яка з’являється на полі бою (попри те, що у нас всю звучить про "снарядний голод") – ми її знищуємо… Скажу більше, по перехоплень, які ми чуємо ось уже кілька днів – ззаду штурмових груп, що їх наступають, стоять загороджувальні загони", — додав Цехоцький.

Раніше "Телеграф" писав, що народний депутат України Тетяна Устинова назвала міста, які російські окупанти можуть захопити після Авдіївки.