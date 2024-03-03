Россия понесла наибольшие среднесуточные потери с начала войны: в британской разведке заявили об успехах ВСУ

Это говорит о приверженности России к массированной войне на истощение

В феврале 2024 года среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине стало самым высоким с начала войны. Оккупационные войска в среднем теряли 983 человека в сутки.

Об этом говорится в новом разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. Отмечается, что на сегодня Россия, вероятно, потеряла более 355 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными за все время войны в Украине.

"Рост среднесуточного показателя потерь почти наверняка отражает приверженность России к массированной войне на истощение. Хотя это и дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, такой эффект усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта", — отметили в разведке Британии.

Также британская разведка сообщила, что через неделю после потери второго самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50У Россия, вероятно, прекратила полеты этого истребителя на территорию Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские войска понесли огромные потери в живой силе во время Авдеевской оборонной операции, которая длилась с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года. Украинские военные подсчитали, что за этот период на этом направлении было уничтожено более 47 тысяч российских солдат.