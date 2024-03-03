Росія зазнала найбільших середньодобових втрат з початку війни: у британській розвідці заявили про успіхи ЗСУ

Це говорить про прихильність Росії до масованої війни на виснаження

У лютому 2024 року середньодобова кількість російських втрат (убитих та поранених) в Україні стала найвищою з початку війни. Окупаційні війська в середньому втрачали 983 особи на добу.

Про це йдеться у новому розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії. Зазначається, що на сьогодні Росія, ймовірно, втратила понад 355 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими за весь час війни в Україні.

"Зростання середньодобового показника втрат майже напевно відображає прихильність Росії до масованої війни на виснаження. Хоча це і дорого коштує з погляду людських життів, такий ефект посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту", — зазначили у розвідці Британії.

Також британська розвідка повідомила, що за тиждень після втрати другого літака далекого радіолокаційного виявлення та управління A-50У Росія, ймовірно, припинила польоти цього винищувача на територію України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські війська зазнали величезних втрат у живій силі під час Авдіївської оборонної операції, яка тривала з 10 жовтня 2023 року по 17 лютого 2024 року. Українські військові підрахували, що за цей період на цьому напрямі було знищено понад 47 тисяч російських солдатів.