"Ворог несе втрати, іноді має успіх": Сирський зробив нову заяву

Сирський назвав заходи, які необхідні для посилення оборони

Головком ЗСУ Олександр Сирський знову прибув на фронт. Він побував у частинах, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Про це він розповів у своєму Telegram-каналі. За словами генерала, ворог зараз зазнає значних втрат у живій силі та техніці, але вперто продовжує атакувати наші позиції, іноді має успіх на окремих ділянках.

"Головна моя задача — ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли", — пояснив він.

Сирський зазначив, що для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти наші резерви.

"Під час роботи з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами. Пишаюся нашими військовослужбовцями", — інформує головком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сирський розповів про прорахунки командирів на фронті.