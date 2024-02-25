Ситуація складна: Сирський і Умєров вирушили на передову

Міністр та генерал проаналізували проблеми війська

Головком ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали передову. Там вони побували на передових командних пунктах військових частин та підрозділіву районі ведення бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба головного комітету. На зустрічі військових було заслухано доповіді командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності.

"Обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю. Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ. Ретельно проаналізували ситуацію та обговорили кроки на майбутнє. Зокрема, щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок. Наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць", — розповів Сирський.

Також Сирський та Умєров поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів про стан справ на місцях. Проаналізували проблеми, які не мають системного характеру.

"Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності, стійкості та управління. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі й позиції. Ворог несе непоправні втрати. Окремо подякував командирам бригад і підрозділів за рішучі дії та ініціативу", — зазначив головком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сирський підбив підсумки двох років інтенсивних боїв з РФ і пообіцяв ворогові сюрпризи.