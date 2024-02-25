Ситуация сложная: Сырский и Умеров отправились на передовую

Министр и генерал проанализировали проблемы войска

Главком ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили передовую. Там они побывали на передовых командных пунктах воинских частей и подразделений в области ведения боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба главкома. На встрече военных были заслушаны доклады командующих группировками войск по ситуации на участках ответственности.

"Обстановка сложна по многим направлениям, требует постоянного контроля. Враг совершает регулярные штурмы позиций наших войск. Тщательно проанализировали ситуацию и обсудили шаги на будущее. В частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, усиления отдельных участков. Указал на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранения жизни наших военнослужащих", — рассказал Сырский.

Также Сырский и Умеров пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о положении дел на местах. Проанализировали проблемы, не имеющие системного характера.

"Безотлагательно принял решения для улучшения боеспособности, стойкости и управления. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет непоправимые потери. Отдельно поблагодарил командиров бригад и подразделений за решительные действия и инициативу", — отметил главком.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сырский подвел итоги двух лет интенсивных боев с РФ и пообещал врагу сюрпризы.