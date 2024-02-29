"Враг несет потери, иногда имеет успех": Сырский сделал новое заявление
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Сырский назвал мероприятия, которые необходимы для усиления обороны
Главком ВСУ Александр Сырский снова прибыл на фронт. Он побывал в частях, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях.
Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. По словам генерала, враг сейчас несет значительные потери в живой силе и технике, но упорно продолжает атаковать наши позиции, иногда преуспевает на отдельных участках.
"Главная моя задача – эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли", — объяснил он.
Сырский отметил, что для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять наши резервы.
"При работе с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями. Горжусь нашими военнослужащими", — информирует главком.
Напомним, ранее мы писали о том, что Сырский рассказал о просчетах командиров на фронте.