Остались руины: в сети показали спутниковые снимки Авдеевки "до" и "после" прихода армии РФ

Город был зеленым и развитым

В сети появились спутниковые снимки Авдеевки Донецкой области до и после вторжения Российской Федерации. Оккупанты полностью разрушили украинский город.

Об этом сообщает Telegram-канал "Донбасс Реалии". На первых фото видно, как Авдеевка выглядела до полномасштабного вторжения России в Украину.

На последнем фото видна Авдеевка уже 17 февраля — в день, когда украинские войска вышли из города после 4 месяцев активного российского наступления на город.

Авдеевка до полномасшабного вторжения

Авдеевка до полномасшабного вторжения

Авдеевка после полномасшабного вторжения

Авдеевка после полномасшабного вторжения

Отметим, что Вооруженные Силы Украины были вынуждены отойти из Авдеевки 17 февраля 2024, чтобы не попасть в окружение. До полномасштабного вторжения России в Украину здесь проживало более 30 тыс. жителей.

Здесь развивалась промышленность. В 1900 году в Авдеевке начал свою работу крупный кирпичный завод, который кроме кирпича изготавливал еще и черепицу. В 1929 году появился керамический завод.

А в 1963 году запустили первую линию знаменитого "Авдеевского коксохима". На заводе производилось более 30 видов продукции, пишет издание Ukrainer. Основными были доменный кокс, который используется в черной и цветной металлургии как технологическое топливо, а также электродный и сырой бензол. Продукцию АКХЗ экспортировали в ряд стран, в частности, в Польшу, Молдову, Словакию, Египет, Турцию.

Впервые россияне оккупировали Авдеевку в апреле 2014 года. Это были поддерживаемые Россией боевики "Донецкой народной республики". Террористы провели в городе бутафорский "референдум" и провозгласили его частью так называемой "ДНР". Шабаш длился недолго — в июле 2014 года город уволили бойцы ВСУ и добровольцы из "Правого сектора".

С этого времени Авдеевка стала прифронтовым городом. Здесь постоянно раздавались взрывы, время от времени были прилеты российских ракет, а бои на близлежащих территориях фактически не утихали с 2014 года.

С началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 Авдеевка стала одной из главных целей РФ. Новая фаза войны для города началась несколько раньше: первая российская атака произошла 21 февраля 2022 года после провозглашения Россией "независимости" террористических группировок "ЛНР" и "ДНР".

"Оккупанты ежедневно обстреливали Авдеевку, разрушая дома местных жителей и оставляя их без необходимых условий: электроснабжения, отопления и газа в Авдеевке нет с весны 2022 года, а централизованное водоснабжение прекратилось за несколько месяцев до вторжения по причине повреждения россиянами Донецкой фильтр. В 2022 году боевые действия приостановил, а затем и вовсе остановил работу коксохимический завод, в мае 2022 года российская армия целенаправленно обстреляла остановку, на которой работники завода ждали автобус, тогда погибли 10 человек, а 15 получили ранения. стороны РФ", — пишет издание Ukrainer.

Ранее "Телеграф" писал, что после ухода из Авдеевки у Украины теперь есть шанс потерять и другие города. Среди них даже Харьков.