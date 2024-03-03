Остались руины: в сети показали спутниковые снимки Авдеевки "до" и "после" прихода армии РФ
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Город был зеленым и развитым
В сети появились спутниковые снимки Авдеевки Донецкой области до и после вторжения Российской Федерации. Оккупанты полностью разрушили украинский город.
Об этом сообщает Telegram-канал "Донбасс Реалии". На первых фото видно, как Авдеевка выглядела до полномасштабного вторжения России в Украину.
На последнем фото видна Авдеевка уже 17 февраля — в день, когда украинские войска вышли из города после 4 месяцев активного российского наступления на город.
Отметим, что Вооруженные Силы Украины были вынуждены отойти из Авдеевки 17 февраля 2024, чтобы не попасть в окружение. До полномасштабного вторжения России в Украину здесь проживало более 30 тыс. жителей.
Здесь развивалась промышленность. В 1900 году в Авдеевке начал свою работу крупный кирпичный завод, который кроме кирпича изготавливал еще и черепицу. В 1929 году появился керамический завод.
А в 1963 году запустили первую линию знаменитого "Авдеевского коксохима". На заводе производилось более 30 видов продукции, пишет издание Ukrainer. Основными были доменный кокс, который используется в черной и цветной металлургии как технологическое топливо, а также электродный и сырой бензол. Продукцию АКХЗ экспортировали в ряд стран, в частности, в Польшу, Молдову, Словакию, Египет, Турцию.
Впервые россияне оккупировали Авдеевку в апреле 2014 года. Это были поддерживаемые Россией боевики "Донецкой народной республики". Террористы провели в городе бутафорский "референдум" и провозгласили его частью так называемой "ДНР". Шабаш длился недолго — в июле 2014 года город уволили бойцы ВСУ и добровольцы из "Правого сектора".
С этого времени Авдеевка стала прифронтовым городом. Здесь постоянно раздавались взрывы, время от времени были прилеты российских ракет, а бои на близлежащих территориях фактически не утихали с 2014 года.
С началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 Авдеевка стала одной из главных целей РФ. Новая фаза войны для города началась несколько раньше: первая российская атака произошла 21 февраля 2022 года после провозглашения Россией "независимости" террористических группировок "ЛНР" и "ДНР".
"Оккупанты ежедневно обстреливали Авдеевку, разрушая дома местных жителей и оставляя их без необходимых условий: электроснабжения, отопления и газа в Авдеевке нет с весны 2022 года, а централизованное водоснабжение прекратилось за несколько месяцев до вторжения по причине повреждения россиянами Донецкой фильтр. В 2022 году боевые действия приостановил, а затем и вовсе остановил работу коксохимический завод, в мае 2022 года российская армия целенаправленно обстреляла остановку, на которой работники завода ждали автобус, тогда погибли 10 человек, а 15 получили ранения. стороны РФ", — пишет издание Ukrainer.
Ранее "Телеграф" писал, что после ухода из Авдеевки у Украины теперь есть шанс потерять и другие города. Среди них даже Харьков.