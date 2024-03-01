ВСУ выстроили новую линию обороны под Авдеевкой? СМИ показали карту

Ранее о создании такой линии сообщали блогеры

Российские войска продолжают штурмовые действия на Авдеевском направлении. В свою очередь Вооруженные силы Украины выстроили оборону вдоль водоёмов к западу от Авдеевки.

Об этом сообщает BILD со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Рёпке. Он отметил, что в ближайшие дни станет ясно, действительно ли ВСУ удалось выстроить там линию обороны и остановить большой прорыв.

Отмечается, что за последнее время российские войска продвинулись на расстояние до 5 км от Авдеевки, захватив сёла Степовое, Северное, Ласточкино и Водяное. Они наступают дальше на запад широким фронтом общей протяжённостью 10-15 км.

Украинское командование утверждает, что им удалось стабилизировать фронт на линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое — Первомайское. Там расположены пруды и небольшие реки, которые удобно оборонять.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, по данным некоторых Telegram-каналов, оборонная линия ВСУ на Авдеевском направлении начнется возле населенных пунктов Бердичи, Семенивка и Уманское. На снимке пользователь сети изобразил предполагаемые оборонительные рубежи с учетом реальных препятствий. Линия не проходит по центрам населенных пунктов, она расположена на окрестностях.