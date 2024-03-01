ЗСУ вибудували нову лінію оборони під Авдіївкою? ЗМІ показали карту

Раніше про створення такої лінії повідомляли блогери

Російські війська продовжують штурмові дії на Авдіївському напрямку. Своєю чергою Збройні сили України збудували оборону вздовж водойм на захід від Авдіївки.

Про це повідомляє BILD із посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке. Він зазначив, що найближчими днями стане ясно, чи справді ЗСУ вдалося збудувати там лінію оборони та зупинити великий прорив.

Зазначається, що останнім часом російські війська просунулися на відстань до 5 км від Авдіївки, захопивши села Степове, Північне, Ласточкіне та Водяне. Вони наступають далі на захід широким фронтом загальною довжиною 10-15 км.

Українське командування стверджує, що їм вдалося стабілізувати фронт на лінії Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке – Первомайське. Там розташовані ставки та невеликі річки, які зручно обороняти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що, за даними деяких Telegram-каналів, оборонна лінія ЗСУ на Авдіївському напрямку розпочнеться біля населених пунктів Бердичі, Семенівки та Уманського. На знімку користувач мережі зобразив передбачувані оборонні рубежі з урахуванням реальних перешкод. Лінія не проходить центрами населених пунктів, вона розташована на околицях.