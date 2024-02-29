З'явилися чутки про поступ РФ під Авдіївкою: у ЗСУ прояснили ситуацію

Окупанти змінили тактику під Авдіївкою

Російські окупанти не захопили село Бердичі Донецької області, що розташоване під Авдіївкою. Ця інформація є фейком.

Про це заявив спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За його словами, російські військові змінили тактику під Авдіївкою. Наразі там дислокується п'ять мотострілецьких бригад. Тобто, окупанти діють більш чисельним складом, ніж це було раніше.

Разом з тим, українські захисники відбивають штурми під цим населеним пунктом.

Лиховій додав, що сьогодні, 29 лютого, окупанти атакували Бердичі двома танками і трьома БМП. Крім того, наступ здійснювали до сотні піхоти.

"Штурми відбиваються, але, як каже Сирський (головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський — Ред.), оскільки ворог вперто продовжує атакувати наші позиції, то має успіхи на певних ділянках. Але що стосується села Бердичі, то інформація про його окупацію не відповідає дійсності", — наголосив Лиховій.

Раніше "Телеграф" писав, що одна із бригад, яка стояла на захисті Авдіївки, вперше пішла на ротацію. Воїни матимуть змогу відпочити вперше з початку повномасштабного вторгнення.