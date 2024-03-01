ЗСУ під Авдіївкою розгромили елітну бригаду РФ: відео бою

Українські воїни блискуче відбили спробу ворога прорватися вперед

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади розгромили елітний підрозділ росіян. Ворог намагався наступати на Авдіївському напрямку, але зазнав втрат у живій силі та техніці.

Відео знищення ворога українські воїни показали у своєму Telegram-каналі. По росіянах ударила рота ударних БПЛА.

Так, окупанти з 15-ї окремої гвардійської бригади ЗС РФ намагалися штурмувати позиції українських захисників та просунутися на Авдіївському напрямі. Але це їм не вдалося.

Рота ударних БПЛА 47-й ОМБр разом з екіпажами Bradley дали бій росіянам, знищивши їхню техніку та особовий склад. На відео бою видно, що група росіян на бронетранспортері висадилася на місці, де раніше були житлові будинки. Броньоване авто виїхало, а окупанти готувалися до штурму.

Спершу українські воїни вдарили по бронетранспортеру, який загорівся і почав детонувати. Потім під вогнем бійців 47-го ОМБр опинилися військовослужбовці елітного російського підрозділу. У результаті ворога було ліквідовано.

"Завтра – нове відео та ще більше ліквідованих російських окупантів. Працюємо далі! Битва продовжується!", - додали у пресслужбі механізованої бригади.

Обережно! У відео присутні кадри 18+

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що армія РФ старанно намагається прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямі. За добу ЗСУ лише тут відбили 30 атак.