РФ намагається захопити Часів Яр: військовий розповів, чому він стратегічно важливий для окупантів

Кремль поставив росіянам чітке завдання – повернути втрачені позиції, які деокупували ЗСУ

Після захоплення Авдіївки російська армія продовжує наступ на різних ділянках лінії фронту, щоб розвинути успіх. Зокрема, окупанти не полишають спроб захопити місто Часів Яр на Донеччині.

Населений пункт дозволяє атакувати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" розповів командир батальйону ударних БПЛА 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

За його словами, Кремль поставив армії РФ чітке завдання – повернути втрачені позиції, які деокупували Сили оборони України. Крім того, зробити підготовчу роботу щодо подальшої окупації міста.

Військовий наголосив, що Часів Яр залишається для ворога стратегічно важливим населеним пунктом.

Цей населений пункт – "панівна висота". Тож у разі окупації міста, гармати противника зможуть вести вогонь по сусіднім селам.

"Чому стратегічно важливий Часів Яр? Тому що це є панівна висота. У разі окупації цього міста, гармати противника зможуть вести вогонь по Костянтинівці, Дружківці й Краматорську. Відповідно, це є плацдармом який противник зможе використати для розвитку ударно-штурмових дій", — сказав Юрій Федоренко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗМІ опублікували карту, на якій показано, де Збройні сили України збудували оборону вздовж водойм на захід від Авдіївки.