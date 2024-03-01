РФ пытается захватить Часов Яр: военный рассказал, почему он стратегически важен для оккупантов

Кремль поставил россиянам задачу – вернуть утраченные позиции, которые деоккупировали ВСУ

После захвата Авдеевки российская армия продолжает наступление на разных участках линии фронта, чтобы развить свой успех. В частности, оккупанты не оставляют попыток захватить город Часов Яр на Донбассе.

Населенный пункт позволяет атаковать Константиновку, Дружковку и Краматорск. Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал командир батальона ударных БПЛА 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

По его словам, Кремль поставил армии РФ четкую задачу – вернуть утраченные позиции, которые деоккупировали Силы обороны Украины. Кроме того, сделать подготовительную работу по дальнейшей оккупации города.

Военный отметил, что Часов Яр остается для врага стратегически важным населенным пунктом.

Этот населенный пункт – господствующая высота. Поэтому в случае оккупации города пушки противника смогут вести огонь по соседним селам.

"Почему стратегически важен Часов Яр? Потому что это господствующая высота. В случае оккупации этого города, пушки противника смогут вести огонь по Константиновке, Дружковке и Краматорску. Соответственно, это плацдарм, который противник сможет использовать для развития ударно-штурмовых действий", — сказал Юрий Федоренко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СМИ опубликовали карту, на которой показано, где Вооруженные силы Украины построили оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки.