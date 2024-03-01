Война — день 737: фронт держится, на Марьинском направлении тяжелые бои

Оперативно о главном в сутки

На календаре 1 марта 2024 года. Начался 737-й день войны против российского террористического режима. На фронте ситуация довольно сложная: российских террористов удалось остановить на Авдеевском направлении, однако они начали активно давить на Марьинском. Идут тяжелые бои.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Зафиксирована активность тактической авиации российских террористов на северо-восточном направлении. Объявлена воздушная тревога.

00:00 В небе над Украиной все тихо, нет ни беспилотников, ни ракет, ни чего-либо еще российского.

О том, что происходило 27 февраля, читайте в материале: Война — день 734: оккупанты продвигаются под Авдеевкой и усиливают давление под Марьинкой

С ситуацией в Украине за 28 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 735: захватчики давят на Марьинском направлении и активизировались на Купянском

Информацию за 29 февраля смотрите по ссылке: Война — день 736: ВСУ стабилизировали фронт под Авдеевкой, но оккупанты давят под Марьинкой