Аргентина передала Украине российские вертолеты: что о них известно

Геликоптеры имеют арктическую модификацию

Президент Аргентины Хавьер Милей уже передал Украине два вертолета Ми-17. Они были закуплены в России в 2011 году.

Об этом сообщает издание "Financial Times ". Милей, определивший приоритетными альянсы с "странами, защищающими свободу", в начале этого месяца посетил Израиль, а теперь оказывает военную помощь Украине.

Переданные вертолеты имеют арктическую модификацию, оборудованную специальными системами для полета в условиях низких температур. Они могут использоваться для перевозки войск, грузов и раненых.

Геликоптеры Ми-17 были заказаны Аргентиной в начале 2010-х годов. Сначала контракт с Россией был больше, но позже Аргентина отказалась от дальнейших закупок.

"Financial Times" также сообщает, что Милей планирует провести "саммит латиноамериканской поддержки" Украины в этом году. Этим он резко отличается от других региональных лидеров, таких как бразилец Луис Инасиу Лула да Силва и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор, занявшие "более нейтральную позицию" по отношению к Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина получит от Нидерландов девять новых самоходных артиллерийских установок DITA. Что о них известно.