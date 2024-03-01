Можно использовать в любое время года и не только для разведки: как дроны Delair от Франции помогут ВСУ
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Данный аппарат с дистанционным управлением
Летом Франция поставит в Украину 100 дронов Delair. Глава французского Минобороны не уточнил, какие именно беспилотники получат ВСУ, но судя по опубликованным фото, речь идет о модели Delair DT46.
Это будут самые новые БПЛА с дистанционным управлением. "Телеграф" решил разобраться, что из себя представляют дроны Delair DT46 и на что они способны.
Данный беспилотник самолетного типа, как и другие модели Delair, предназначен для сбора информации, мониторинга и разведки. Но что интересно, существует две версии этого дрона – с вертикальным взлетом и посадкой, и с неподвижным крылом.
Версия вертикального взлета и посадки
- Общий вес – 25 килограмм;
- длинна – 2 метра;
- размах крыльев – 4,5 метров;
- условия эксплуатации – от -15°С до +50°С / максимальная скорость ветра: 35 узлов;
- время развертывания – 15 минут.
Дрон такого типа может работать на протяжении трех с половиной часов, способен нести нагрузку до 5 килограмм, а также приземляться в полностью автономном режиме на площадку размером 20 метров квадратных.
Версия с неподвижным крылом
Delair DT46 с неподвижным крылом хватает на 7 часов работы. Его можно запускать в том числе с катапульты. Дрон может нести нагрузку до 5 килограмм и тоже приземляется в полностью автономном режиме. Для посадки БПЛА необходима площадка размером 80х20 метров. Ещё характеристики:
- общий вес – 20 килограмм;
- длинна – 2 метра;
- размах крыльев – 4,5 метров;
- условия эксплуатации – от -15°С до +50°С / максимальная скорость ветра: 35 узлов;
- время развертывания – 15 минут.
Ранее "Телеграф" сообщал, чем интересны британские реактивные беспилотники Banshee Jet 80+, которые используют ВСУ.