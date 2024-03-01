Можно использовать в любое время года и не только для разведки: как дроны Delair от Франции помогут ВСУ

Данный аппарат с дистанционным управлением

Летом Франция поставит в Украину 100 дронов Delair. Глава французского Минобороны не уточнил, какие именно беспилотники получат ВСУ, но судя по опубликованным фото, речь идет о модели Delair DT46.

Это будут самые новые БПЛА с дистанционным управлением. "Телеграф" решил разобраться, что из себя представляют дроны Delair DT46 и на что они способны.

Данный беспилотник самолетного типа, как и другие модели Delair, предназначен для сбора информации, мониторинга и разведки. Но что интересно, существует две версии этого дрона – с вертикальным взлетом и посадкой, и с неподвижным крылом.

Версия вертикального взлета и посадки

Общий вес – 25 килограмм;

длинна – 2 метра;

размах крыльев – 4,5 метров;

условия эксплуатации – от -15°С до +50°С / максимальная скорость ветра: 35 узлов;

время развертывания – 15 минут.

Дрон такого типа может работать на протяжении трех с половиной часов, способен нести нагрузку до 5 килограмм, а также приземляться в полностью автономном режиме на площадку размером 20 метров квадратных.

Версия с неподвижным крылом

Delair DT46 с неподвижным крылом хватает на 7 часов работы. Его можно запускать в том числе с катапульты. Дрон может нести нагрузку до 5 килограмм и тоже приземляется в полностью автономном режиме. Для посадки БПЛА необходима площадка размером 80х20 метров. Ещё характеристики:

общий вес – 20 килограмм;

длинна – 2 метра;

размах крыльев – 4,5 метров;

условия эксплуатации – от -15°С до +50°С / максимальная скорость ветра: 35 узлов;

время развертывания – 15 минут.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем интересны британские реактивные беспилотники Banshee Jet 80+, которые используют ВСУ.