Не пролетал? В Молдове отреагировали на ситуацию с БПЛА у их границы

Вечером 26 февраля россияне масштабно атаковали Украину БПЛА

Вечером 26 февраля, во время российской атаки по Украине беспилотниками, многие мониторинговые каналы сообщили, что один из вражеских дронов якобы залетел на территорию соседней Молдовы. Однако министерство обороны Молдовы опровергло эту информацию.

"Ни один беспилотник, запущенный Российской Федерацией сегодня вечером на Украину, не пролетел над воздушным пространством Республики Молдова. Украинская сторона нам подтвердила, что все беспилотники, запущенные сегодня над Одесской областью, были уничтожены или заглушены украинской ПВО", — сказано в сообщении минобороны Молдовы в Telegram.

То, что беспилотник был на границе Молдовы подтверждал и Telegram-канал Воздушных сил Украины. Оттуда в 23:12 26 февраля он направился в сторону Хмельницкого.

"Неопределенные БПЛА от границы с Молдовой – в направлении Хмельницкого!", — было сказано в сообщении.

Вместе с тем Силы обороны юга также подтвердили, что один из дронов пролетал над территорией Молдовы. После этого он вернулся в воздушное пространство Украины.

"Маршрут одного из дронов враг провокативно направил по траектории с пересечением украино-молдовского участка государственной границы в Одесской области. Дрон пролетел над территорией соседнего государства несколько десятков километров и вновь вошел в воздушное пространство Украины, где впоследствии был уничтожен силами противовоздушной обороны Украины", — сказано в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", на фоне слухов о том, что Приднестровье хочет вступить в Россию, непризнанная республика обратилась в ОБСЕ. Так называемый "глава ПМР" Вадим Красносельский заявил, что в Молдове якобы готовят диверсионные группы.