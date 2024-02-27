Не пролітав? У Молдові відреагували на ситуацію з БПЛА біля їхнього кордону

Увечері 26 лютого росіяни масштабно атакували Україну БПЛА

Увечері 26 лютого, під час російської атаки по Україні безпілотниками, багато моніторингових каналів повідомили, що один із ворожих дронів нібито залетів на територію сусідньої Молдови. Проте міністерство оборони Молдови спростувало цю інформацію.

"Жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією сьогодні ввечері в Україну, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова. Українська сторона нам підтвердила, що всіх безпілотників, запущених сьогодні над Одеською областю, було знищено або заглушено українською ППО", — сказано в повідомленні міноборони Молдови. у Telegram.

Те, що безпілотник був на кордоні Молдови, підтверджував і Telegram-канал Повітряних сил України. Звідти о 23:12 26 лютого він полетів у бік Хмельницького.

"Невизначені БПЛА від кордону з Молдовою – у напрямку до Хмельницького!", — йдеться в повідомленні.

Разом із тим, Сили оборони півдня також підтвердили, що один з дронів пролітав над територією Молдови. Після цього він повернувся у повітряний простір України.

"Маршрут одного з дронів ворог провокативно спрямував за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області. Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", на тлі чуток про те, що Придністров’я хоче вступити до Росії, невизнана республіка звернулася до ОБСЄ. Так званий глава ПМР Вадим Красносільський заявив, що в Молдові нібито готують диверсійні групи.