Можна використовувати в будь-яку пору року і не тільки для розвідки: як дрони Delair від Франції допоможуть ЗСУ

Даний апарат з дистанційним керуванням

Влітку Франція поставить в Україну 100 дронів Delair. Глава французького Міноборони не уточнив, які саме безпілотники отримають ЗСУ, але, судячи з опублікованих фото, йдеться про модель Delair DT46.

Це будуть нові БПЛА з дистанційним управлінням. "Телеграф" вирішив розібратися, що які характеристики дронів Delair DT46 і на що вони здатні.

Цей безпілотник літакового типу, як і інші моделі Delair, призначений для збору інформації, моніторингу та розвідки. Але що цікаво, існує дві версії цього дрону – з вертикальним зльотом та посадкою, і з нерухомим крилом.

Версія вертикального зльоту та посадки

Загальна вага – 25 кілограм;

довжина – 2 метри;

розмах крил – 4,5 метри;

умови експлуатації — від -15 ° С до +50 ° С/максимальна швидкість вітру: 35 вузлів;

час розгортання – 15 хвилин.

Дрон такого типу може працювати протягом трьох з половиною годин, здатний нести навантаження до 5 кілограмів, а також приземлятися в повністю автономному режимі на майданчик розміром 20 квадратних метрів.

Версія з нерухомим крилом

Delair DT46 із нерухомим крилом вистачає на 7 годин роботи. Його можна запускати навіть з катапульти. Дрон може нести навантаження до 5 кілограмів і теж приземляється в повністю автономному режимі. Для посадки БПЛА необхідний майданчик розміром 80х20 метрів. Ще характеристики:

загальна вага – 20 кілограм;

довжина – 2 метри;

розмах крил – 4,5 метри;

умови експлуатації — від -15 ° С до +50 ° С/максимальна швидкість вітру: 35 вузлів;

час розгортання – 15 хвилин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим цікаві британські реактивні безпілотники Banshee Jet 80+, які використовують ЗСУ.