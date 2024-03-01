Аргентина передала Україні російські гелікоптери: що про них відомо

Гвинтокрили мають арктичну модифікацію

Президент Аргентини Хав'єр Мілей вже передав Україні два гелікоптери Мі-17. Вони були закуплені в Росії 2011 року.

Про це повідомляє видання "Financial Times". Мілей, який визначив пріоритетними альянси з "країнами, які захищають свободу", на початку цього місяця відвідав Ізраїль, а тепер надає військову допомогу Україні.

Передані гелікоптери мають арктичну модифікацію, яка обладнана спеціальними системами для польоту в умовах низьких температур. Вони можуть використовуватися для перевезення військ, вантажів та поранених.

Гвинтокрили Мі-17 були замовлені Аргентиною на початку 2010-х років. Спочатку контракт з Росією був більшим, але пізніше Аргентина відмовилася від подальших закупівель.

"Financial Times" також повідомляє, що Мілей планує провести "саміт латиноамериканської підтримки" України цього року. Цим він різко відрізняється від інших регіональних лідерів, таких як бразилець Луїс Інасіу Лула да Сілва і мексиканець Андрес Мануель Лопес Обрадор, які зайняли "більш нейтральну позицію" у відношенні до України.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна отримає від Нідерландів дев’ять нових самохідних артилерійських установок DITA. Що про них відомо.