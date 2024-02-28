Україна отримає найновіші потужні САУ DITA: що про них відомо

Боєкомплект САУ налічує 40 боєприпасів

У рамках нової допомоги Україна отримає від Нідерландів дев’ять нових самохідних артилерійських установок DITA. Виготовить їх Чехія.

Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів. Зазначається, що командувач Збройних сил, генерал Онно Айхельсхайм відвідав один з двох заводів, де роблять установки.

Самохідна гаубиця DITA, представлена у 2021 році, є сучасною системою вогню. Вона здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів.

Міністерство оборони Нідерландів акцентувало, що Україна має велику потребу в цій зброї.

Разом із тим військовий експерт Ігаль Левін розповів про ТТХ цих САУ. Зі стволом довжиною 45 калібрів, вона забезпечує дальність стрільби снарядами ER BB (артилерійський снаряд збільшеної дистанції) до 39 км. Скорострільність цієї гаубиці досягає 6 пострілів за хвилину. Боєкомплект САУ налічує 40 боєприпасів.

Характеристика зброї

Установка використовує шасі Tatra 815 з татровським турбодизелем потужністю 400 к.с. Завдяки високому рівню автоматизації, екіпаж гаубиці складається з двох солдатів, а зверху передбачено аварійний пост для третього члена розрахунку у разі проблем з автоматикою.

На відео продемонстрована робота DITA в режимі MRSI, коли снаряди випускаються з певним інтервалом, але завдяки комп'ютерному коригуванню кута нахилу гармати, вони прилітають по цілі одночасно.

Раніше "Телеграф" писав, що Данія погодила великий пакет військової допомоги. Влада країни виділила 1,7 мільярда крон, що еквівалентно 247,4 мільйона доларів США, а також пообіцяла скоріше передати літаки F-16.