Украина получит самые мощные САУ DITA: что о них известно

Боекомплект САУ насчитывает 40 боеприпасов

В рамках новой помощи, Украина получит от Нидерландов девять новых самоходных артиллерийских установок DITA. Изготовит их в Чехии.

Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов. Отмечается, что командующий Вооруженными силами генерал Онно Айхельсхайм посетил один из двух заводов, где производят установки.

Самоходная гаубица DITA, представленная в 2021 году, представляет собой современную систему огня. Она способна поражать цели на расстоянии десятков километров.

Министерство обороны Нидерландов акцентировало, что Украина нуждается в этом оружии.

Вместе с тем, военный эксперт Игаль Левин рассказал о ТТХ этих САУ. Со стволом длиной 45 калибров она обеспечивает дальность стрельбы снарядами ER BB (артиллерийский снаряд увеличенной дистанции) до 39 км. Скорострельность этой гаубицы достигает 6 выстрелов в минуту. Боекомплект САУ насчитывает 40 боеприпасов.

Характеристика оружия

Установка использует шасси Tatra 815 с татровским турбодизелем мощностью 400 л.с. Благодаря высокому уровню автоматизации экипаж гаубицы состоит из двух солдат, а сверху предусмотрен аварийный пост для третьего в случае проблем с автоматикой.

На видео продемонстрирована работа DITA в режиме MRSI, когда снаряды выпускаются с определенным интервалом, но благодаря компьютерной корректировке угла наклона пушки, они прилетают по цели одновременно.

Ранее "Телеграф" писал, что Дания согласовала большой пакет военной помощи. Власти страны выделили 1,7 миллиарда крон, что эквивалентно 247,4 миллиона долларов США, а также пообещали скорее передать самолеты F-16.