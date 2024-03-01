Росіяни люто намагаються прорвати оборону ЗСУ: де було найбільше атак і як виглядає ситуація на карті

В останній день зими ЗСУ знищили аж три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34

Триває 737-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 29 лютого на фронті сталося 83 бойових зіткнення. Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку, там вони здійснили 30 атак.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 2 атаки росіян. Це сталося у районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Куп’янський напрямок на карті deepstate

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 12 атак ворога. Бої точилися в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки окупантів. Вони атакували в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 25 атак ворога. Бої точилися в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Нововпавлівський напрямок на карті deepstate

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку росіян. Це сталося у районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 1 березня дві області Росії атакували безпілотники. За даними росЗМІ, кілька дронів намагалися атакувати оборонний завод у місті Дзержинськ Нижегородської області.